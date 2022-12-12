Стало відомо, коли Джошуа повернеться на ринг після поразки від Усика
Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Ентоні Джошуа проведе перший бій після поразки від українця Олександра Усика навесні 2023 року
Про це заявив промоутер британця Едді Хірн в інтерв'ю International Boxing News.
За його словами, Ентоні Джошуа проведе бій 25 березня або 1 квітня. Поєдинок відбудеться на арені О2 у Лондоні, яка розрахована на 18 тис. глядачів.
Ім'я суперника поки не оголошено, але з великою ймовірністю ексчемпіон світу зустрінеться зі своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом, зустріч з яким викличе великий інтерес у Великій Британії.
Якщо з ним не вдасться домовитися, Ентоні Джошуа розглядає запасні варіанти та може вийти на ринг проти китайця Чжан Чжилея, шведа Отто Валліна чи американця Джермейна Франкліна.
Ентоні Джошуа у двох попередніх поєдинках програв Олександру Усику. У жовтні 2021 року українець відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). У серпні 2022 року Джошуа програв Усику й у реванші.
Джошуа поступався Вайту на любительському рингу та взяв реванш у нього серед професіоналів у 2015 році, коли переміг нокаутом у сьомому раунді.
-
27 серпня Едді Хірн заявив, що працює над організацією бою Ентоні Джошуа проти Ділліана Вайта.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.39
Купівля 39.39Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе