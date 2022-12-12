Про це заявив промоутер британця Едді Хірн в інтерв'ю International Boxing News.

За його словами, Ентоні Джошуа проведе бій 25 березня або 1 квітня. Поєдинок відбудеться на арені О2 у Лондоні, яка розрахована на 18 тис. глядачів.

Ім'я суперника поки не оголошено, але з великою ймовірністю ексчемпіон світу зустрінеться зі своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом, зустріч з яким викличе великий інтерес у Великій Британії.

Якщо з ним не вдасться домовитися, Ентоні Джошуа розглядає запасні варіанти та може вийти на ринг проти китайця Чжан Чжилея, шведа Отто Валліна чи американця Джермейна Франкліна.

Ентоні Джошуа у двох попередніх поєдинках програв Олександру Усику. У жовтні 2021 року українець відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). У серпні 2022 року Джошуа програв Усику й у реванші.

Джошуа поступався Вайту на любительському рингу та взяв реванш у нього серед професіоналів у 2015 році, коли переміг нокаутом у сьомому раунді.

27 серпня Едді Хірн заявив, що працює над організацією бою Ентоні Джошуа проти Ділліана Вайта.

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