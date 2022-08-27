Про це повідомляє BoxingNews24.

За словами Хірна, ексчемпіон світу в надважкій вазі повернеться на ринг у грудні 2022 або січні 2023 року, а один із його наступних суперників стане Ділліан Вайт.

"Наступним кроком для Ей Джея буде бій у грудні чи січні проти суперника з топ-15. Він має показати домінуючий виступ. Джошуа повинен повернутися на переможний шлях, а потім залишатися активним. Я хочу, щоб він провів чотири бої у 2023 році. Вважаю, що поєдинок з Ділліаном Вайтом є обов'язковим для британської публіки", – сказав Хірн.

Ентоні Джошуа провів два попередні поєдинки проти Олександра Усика, двічі програв українцю за очками та втратив титули чемпіона світу WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Джошуа програвав Вайту на любительському рингу та взяв реванш у нього серед професіоналів у 2015 році, коли переміг нокаутом у сьомому раунді.

20 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа.

Джошуа після поразки викинув чемпіонські пояси українця за межі рингу та не стримав сліз на пресконференції.

22 серпня Ентоні Джошуа заявив, що має намір повернутися на ринг після поразки від Олександра Усика у грудні 2022 року.

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