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Джошуа визначився із майбутнім після поразки від Усика

22 серпня, 2022 понедiлок
13:58
Спорт Ентоні Джошуа та Олександр Усик (праворуч)

Британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що має намір повернутися на ринг після поразки від українця Олександра Усика у грудні 2022 року

Про це Джошуа заявив у інтерв'ю The Telegraph

За словами британця, одразу після поразки від українця він попросив свого промоутера Едді Хірна організувати йому в 2022 році ще один бій. 

"Я боєць і буду таким усе своє життя. Голод у мене ніколи не вщухне. Я вже розмовляв з Едді Хірном і запитав, чи є можливість провести ще один бій у листопаді, бо в боксі важливо зберігати імпульс, але він сказав, що у грудні. Я готовий вийти із будь-яким суперником. Хто хоче бій зі мною, той може отримати його, я не проти", – сказав Джошуа.

Олександр Усик 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) переміг британця за очками та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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