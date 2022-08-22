Про це Джошуа заявив у інтерв'ю The Telegraph.

За словами британця, одразу після поразки від українця він попросив свого промоутера Едді Хірна організувати йому в 2022 році ще один бій.

"Я боєць і буду таким усе своє життя. Голод у мене ніколи не вщухне. Я вже розмовляв з Едді Хірном і запитав, чи є можливість провести ще один бій у листопаді, бо в боксі важливо зберігати імпульс, але він сказав, що у грудні. Я готовий вийти із будь-яким суперником. Хто хоче бій зі мною, той може отримати його, я не проти", – сказав Джошуа.

Олександр Усик 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) переміг британця за очками та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

20 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа.

За даними CompuBox Усик перевершив Джошуа за кількістю ударів у переможному поєдинку.

Ентоні Джошуа після поразки викинув чемпіонські пояси українця за межі рингу та не стримав сліз на пресконференції.

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