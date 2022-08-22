Джошуа визначився із майбутнім після поразки від Усика
Британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що має намір повернутися на ринг після поразки від українця Олександра Усика у грудні 2022 року
Про це Джошуа заявив у інтерв'ю The Telegraph.
За словами британця, одразу після поразки від українця він попросив свого промоутера Едді Хірна організувати йому в 2022 році ще один бій.
"Я боєць і буду таким усе своє життя. Голод у мене ніколи не вщухне. Я вже розмовляв з Едді Хірном і запитав, чи є можливість провести ще один бій у листопаді, бо в боксі важливо зберігати імпульс, але він сказав, що у грудні. Я готовий вийти із будь-яким суперником. Хто хоче бій зі мною, той може отримати його, я не проти", – сказав Джошуа.
Олександр Усик 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) переміг британця за очками та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 20 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа.
- За даними CompuBox Усик перевершив Джошуа за кількістю ударів у переможному поєдинку.
- Ентоні Джошуа після поразки викинув чемпіонські пояси українця за межі рингу та не стримав сліз на пресконференції.
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