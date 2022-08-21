Про це повідомляє CompuBox у twitter.

Усик викинув 712 ударів проти 492 у Джошуа. В ціль влучили 170 ударів українця проти 124 у британця. Наш боксер завдав 397 джебів, 39 з яких виявилися точними, у Джошуа 212 джебів, 23 з яких досягли цілі. Чемпіон виявився кращим і за кількістю силових ударів - 315 проти 280. 131 з них у переможця виявився точним, у його суперника - 101.

Усик здолав Джошуа роздільним рішенням суддів, двоє з яких віддали перемогу українцю, один - британцю. Олександр Усик захистив звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

У ніч проти 21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Після перемоги Усик заявив, що присвячує свій тріумф ЗСУ та всій Україні.

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