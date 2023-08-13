Джошуа нокаутував Хеленіуса у другому бою після поразок від Усика

Про це пише Sport.ua.

Зазначається, що ексчемпіон світу з перших раундів диктував темп і дистанцію за допомогою джеба. Поєдинок проходив у досить невисокому темпі, окремі глядачі навіть невдоволено почали посвистувати.

Трохи активніший Джошуа іноді потрапляв правим хуком, і у Хеленіуса обличчя почало кровоточити. Розв'язка бою настала одразу після екватора.

Вже у 7-му раунді Джошуа потужним ударом нокаутував Хеленіуса. Це стало його 26 перемогою.