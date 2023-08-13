Джошуа нокаутував Хеленіуса у другому бою після поразок від Усика
У ніч проти неділі, 13 серпня, у Лондоні на O2 Арені відбувся вечір боксу від Matchroom Boxing. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) здобув перемогу над фінським боксером Робертом Хеленіусом
Про це пише Sport.ua.
Зазначається, що ексчемпіон світу з перших раундів диктував темп і дистанцію за допомогою джеба. Поєдинок проходив у досить невисокому темпі, окремі глядачі навіть невдоволено почали посвистувати.
Трохи активніший Джошуа іноді потрапляв правим хуком, і у Хеленіуса обличчя почало кровоточити. Розв'язка бою настала одразу після екватора.
Вже у 7-му раунді Джошуа потужним ударом нокаутував Хеленіуса. Це стало його 26 перемогою.
- 8 серпня повідомлялося, що Ентоні Джошуа проведе бій із фінським боксером Робертом Хеленіусом замість Ділліана Вайта, який напередодні провалив допінг-тест.
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