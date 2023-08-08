Джошуа знайшов заміну супернику, якого дискваліфікували за допінг
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа проведе бій з фінським боксером Робертом Хеленіусом
Про це повідомляє Matchroom Boxing.
Бій Джошуа - Хеленіус пройде 12 серпня на арені O2 Arena у Лондоні. Фінський боксер замінить Ділліана Вайта, який напередодні провалив допінг-тест.
Хто такий Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа є колишнім чемпіоном світу за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). У 2021 році титули в британця відібрав українець Олександр Усик, який у серпні минулого року переміг його й у реванші.
1 квітня 2023 року Ентоні Джошуа повернувся на ринг після двох поспіль поразок та переміг за очками американця Джермейна Франкліна.
Хто такий Роберт Хеленіус
Роберт Хеленіус - призер чемпіонату Європи серед аматорів, чемпіон Європи за версією EBU (Європейського боксерського союзу) у важкій вазі.
5 серпня боксер здобув дострокову перемогу на вечорі боксу у Фінляндії. Це був його перший бій після поразки від Деонтея Вайлдера у жовтні минулого року.
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