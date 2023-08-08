Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Джошуа знайшов заміну супернику, якого дискваліфікували за допінг

Джошуа знайшов заміну супернику, якого дискваліфікували за допінг

8 серпня, 2023 вiвторок
16:11
Спорт Ентоні Джошуа та Джермейн Франклін (ліворуч)

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа проведе бій з фінським боксером Робертом Хеленіусом

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Бій Джошуа - Хеленіус пройде 12 серпня на арені O2 Arena у Лондоні. Фінський боксер замінить Ділліана Вайта, який напередодні провалив допінг-тест.

Хто такий Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа є колишнім чемпіоном світу за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). У 2021 році титули в британця відібрав українець Олександр Усик, який у серпні минулого року переміг його й у реванші. 

1 квітня 2023 року Ентоні Джошуа повернувся на ринг після двох поспіль поразок  та переміг за очками американця Джермейна Франкліна. 

Хто такий Роберт Хеленіус

Роберт Хеленіус - призер чемпіонату Європи серед аматорів, чемпіон Європи за версією EBU (Європейського боксерського союзу) у важкій вазі.

5 серпня боксер здобув дострокову перемогу на вечорі боксу у Фінляндії. Це був його перший бій після поразки від Деонтея Вайлдера у жовтні минулого року.

Бокс
Ентоні Джошуа
Читайте також:
Денис Шмигаль
5 серпня, 2023 субота
Уряд оприлюднив зарплати Шмигаля та його заступників
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
7 серпня, 2023 понедiлок
Ігнат пояснив, як "кинджали" опинилися в небі Білорусі під час обстрілу України 5 серпня
Чалий
8 серпня, 2023 вiвторок
Війна закінчиться, коли Росія зіткнеться з НАТО, - дипломат Чалий
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.89
    Купівля 36.89
    Продаж 37.6
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
8 серпня
16:35
Бустерна доза
На території України нині циркулює 14 штамів COVID-19, – МОЗ
16:27
На фото: затримання
Нардепа викрили на хабарі у $85 тис. за нібито передачу землі Національної академії аграрних наук в оренду
16:17
вправи для м'язів рук
Три секунди тренувань три рази на тиждень: дослідження виявило, які вправи для м'язів рук є більш ефективними
16:14
Україна ЄС
Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори щодо вступу України до ЄС, - журналіст Йозвяк
16:05
OPINION
Павло Клімкін
Зустріч в Саудівській Аравії: Захід і неЗахід почали діалог
15:59
Волинська трагедія, Польща
Польща виставляє умови щодо членства України в ЄС. Росія спостерігає "охолодження відносин", - Oko.press
15:48
нафтопровід "Дружба"
У Польщі полагодили ділянку нафтопроводу "Дружба", на якій стався витік
15:40
санкції проти рф
Велика Британія ввела нові санкції проти осіб і компаній, які підтримують повномасштабне вторгнення РФ в Україну
15:39
обстріл Куп'янськ
Росіяни обстріляли Куп'янськ: поранено 14-річного хлопця
15:31
хмари
Переважна частина України з короткочасними дощами: прогноз на 9 серпня від Наталки Діденко
15:28
Ексклюзив
ПВК Вагнера
Вагнерівці можуть готувати провокації проти країн НАТО під чужим прапором, - генерал-майор СБУ Ягун
15:20
Ольга Харлан та Анна Смірнова
Харлан назвала головну мету після скандалу на ЧС та отримання олімпійської ліцензії
15:01
Ексклюзив
У порту Туреччини прогримів вибух
Вибух в Туреччині. Експерт пояснив, чому випадковий інцидент неможливий на сучасному елеваторі
14:51
автобуси в Луцьку
Мінінфраструктури закрило 280 міжнародних автомобільних маршрутів, серед них - 140 до РФ
14:44
застосунок Дія
На порталі "Дія" з'явилася можливість зареєструватися на іспит для моряків CES 6.0
14:40
Оновлено
Кількість загиблих унаслідок російського обстрілу Кругляківки Харківської області зросла до трьох
14:33
Росія продовжує продукувати фейки
Атака ботів: детально про те, як працює російський механізм поширення брехні в інтернеті, - Детали
14:31
Окупанти, Херсон, Херсонщина
На Херсонщині загарбники імітують відведення військ для виявлення проукраїнськи налаштованих громадян
14:27
Чилі температурний рекорд
У Чилі зафіксували новий зимовий температурний рекорд
14:13
Наслідки обстрілу Миколаївщини
Росіяни обстріляли село на Миколаївщині: постраждали двоє дітей
14:10
хакер
СБУ виявила майже 10 шпигунських програм, призначених для отримання інформації із системи ЗСУ
14:09
OPINION
Карл Волох
Чому Путін не здатен на довгу війну?
14:06
OPINION
Ростислав Павленко
Уроки грузинської
14:00
Юань втрачає основну підтримку через вихід компаній з Китаю, - Reuters
13:44
TikTok
Американські технічні групи підтримують TikTok у позові проти заборони штату Монтана
13:41
ДСНС
Росіяни вбили 78 працівників ДСНС від початку повномасштабного вторгнення
13:36
Ексклюзив
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
ВМС України: Біля Криму кораблі РФ не почувають себе в безпеці
13:32
ресторан, море
В Одесі продовжили роботу кафе та ресторанів
13:25
Марс
На Марсі скорочується тривалість доби
13:22
АЕК - Динамо Загреб, перед матчем ЛЧ загинув фанат
Ліга чемпіонів: Матч між АЕК та загребським "Динамо" перенесли через вбивство фаната
13:22
Розвідники тестують новий український безпілотник
ГУР у зоні бойових дій тестує новий український безпілотник SpyGun
13:16
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО готує звіт щодо пошкоджених росіянами об'єктів культурної спадщини в Одесі. Він стане доказом у міжнародних судах
13:11
В ОП підбили підсумки саміту в Джидді
В ОП підбили підсумки саміту в Джидді та розповіли про алгоритм реалізації української Формули миру
13:11
Kyiv Symphony Orchestra
В Австрії на одному з найбільших оркестрових фестивалів світу виступить Київський симфонічний оркестр
13:05
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Смерть мобілізованого з епілепсією на Одещині: омбудсмен заявив про необхідність справедливого розслідування
13:04
Фрагмент з афіші фільму "Памфір"
В Італії презентують український фільм "Памфір"
13:00
Партнерський матеріал
на фото Марія Бурмака
Обирай українське: як маркетплейс SHOPPING.UA об'єднав вітчизняних виробників і покупців
12:52
Естонія
У генштабі Естонії оцінили шанси ЗСУ до зими прорватися через оборону Росії
12:45
постачання газу
Попри ризики, європейські трейдери почали зберігати газ в Україні, - Reuters
12:38
Ексклюзив
ракети Taurus
"Будуть пекельнішими для Росії": у Повітряних Силах сподіваються, що в українських пілотів з'являться ракети Taurus
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV