Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти 2 квітня у Лондоні Джошуа здолав Франкліна за підсумками 12 раундів одностайним рішенням суддів - 118:111, 117:112, 117:112.

Одразу після гонгу британець, який прямував до свого кута рингу, різко розвернувся та почав штовхати американця, через що боксерів довелося рознімати представникам їхніх команд.

Для Джошуа цей поєдинок став першим після двох поспіль поразок від Усика та втрати чемпіонських титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).