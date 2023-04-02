Джошуа не зміг нокаутувати Франкліна та влаштував штовханину після бою
Британський боксер Ентоні Джошуа переміг за очками американця Джермейна Франкліна у першому бою після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти 2 квітня у Лондоні Джошуа здолав Франкліна за підсумками 12 раундів одностайним рішенням суддів - 118:111, 117:112, 117:112.
Одразу після гонгу британець, який прямував до свого кута рингу, різко розвернувся та почав штовхати американця, через що боксерів довелося рознімати представникам їхніх команд.
Для Джошуа цей поєдинок став першим після двох поспіль поразок від Усика та втрати чемпіонських титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 29 березня Ентоні Джошуа заявив, що завершить кар'єру в разі поразки від Джермейна Франкліна.
- 1 квітня стало відомо, що Джошуа отримає за поєдинок проти Франкліна $12 млн.
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