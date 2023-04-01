Оприлюднено гонорар Джошуа за перший бій після поразки від Усика
Британський боксер Ентоні Джошуа отримає за поєдинок проти американця Джермейна Франкліна $12 млн
Про це повідомляє Machester Evening News.
За інформацією британського видання, Джошуа отримає за бій $12 млн, а Франклін - $1,2 млн.
Гонорар британця буде суттєво менший, ніж за попередній бій проти українця Олександра Усика, за який він сукупно отримав $80 млн.
Бій Джошуа проти Франкліна відбудеться 1 квітня в Лондоні на арені О2. Він розпочнеться після опівночі за київським часом.
Поєдинок стане для британця першим після двох поспіль поразок від Олександра Усика та втрати чемпіонських титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Джермейн Франклін минулого разу виходив на ринг 26 листопада 2022 року та зазнав від британця Ділліана Вайта першої в кар'єрі поразки.
- 29 березня Ентоні Джошуа заявив, що завершить кар'єру в разі поразки від Джермейна Франкліна.
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