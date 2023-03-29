Джошуа пообіцяв завершити кар'єру в разі поразки від боксера зі США

Про це повідомляє Daily Mail.

За словами Джошуа, якщо він не зможе перемогти вперше з 2020 року, то завершить кар'єру.

"Я піду, якщо програю. Я тут не для того, щоб боротися з людьми. Якщо вони захочуть, щоб я пішов на пенсію, я піду. Я не битимуся, якщо люди не захочуть мене бачити в рингу. Справа навіть не в грошах. Справа в тому, що в тебе всередині є дух змагання. Ось що важливо", - розповів Джошуа.

Бій Джошуа проти Франкліна відбудеться 1 квітня в Лондоні на арені О2. Він стане для британця першим після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика та втрати чемпіонських титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Джермейн Франклін минулого разу виходив на ринг 26 листопада 2022 року та зазнав від британця Ділліана Вайта першої в кар'єрі поразки.