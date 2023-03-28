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Джошуа влаштував з американцем дуель поглядів перед поверненням на ринг

28 березня, 2023 вiвторок
08:01
Спорт Ентоні Джошуа та Бенджамін Франклін (праворуч)

Британський важковаговик Ентоні Джошуа провів дуель поглядів перед поєдинком з американцем Джермейном Франкліном

Відео оприлюднила промоутерська компанія Matchroom Boxing у twitter. 

Бій Джошуа проти Франкліна відбудеться 1 квітня в Лондоні на арені О2. Він стане для британця першим після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика та втрати чемпіонський титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).  

Джермейн Франклін минулого разу виходив на ринг 26 листопада 2022 року та зазнав від британця Ділліана Вайта першої в кар'єрі поразки. 

 
Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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