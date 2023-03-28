Джошуа влаштував з американцем дуель поглядів перед поверненням на ринг
Британський важковаговик Ентоні Джошуа провів дуель поглядів перед поєдинком з американцем Джермейном Франкліном
Відео оприлюднила промоутерська компанія Matchroom Boxing у twitter.
Бій Джошуа проти Франкліна відбудеться 1 квітня в Лондоні на арені О2. Він стане для британця першим після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика та втрати чемпіонський титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Джермейн Франклін минулого разу виходив на ринг 26 листопада 2022 року та зазнав від британця Ділліана Вайта першої в кар'єрі поразки.
-
6 лютого Ентоні Джошуа заявив, що проведе наступний поєдинок 1 квітня проти Джермейна Франкліна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.92
Купівля 37.92Продаж 38.7
-
EUR
Купівля 40.39Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе