Відео оприлюднила промоутерська компанія Matchroom Boxing у twitter.

Бій Джошуа проти Франкліна відбудеться 1 квітня в Лондоні на арені О2. Він стане для британця першим після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика та втрати чемпіонський титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Джермейн Франклін минулого разу виходив на ринг 26 листопада 2022 року та зазнав від британця Ділліана Вайта першої в кар'єрі поразки.

The first fight week face off ????



???? Battersea, London #JoshuaFranklin live on DAZN pic.twitter.com/NJdV4ohr8Y — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 27, 2023