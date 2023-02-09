Джошуа переміг наступного суперника у першій дуелі поглядів
Британський боксер Ентоні Джошуа провів першу дуель поглядів перед поєдинком проти американця Бенджаміна Франкліна
Відео оприлюднила промоутерська компанія Matchroom у Instagram.
Джошуа та Франклін вперше зустрілися 9 лютого на пресконференції у Лондоні. Під час традиційної дуелі поглядів першим очі в сторону відвів американець.
Бій між Джошуа та Франкліном відбудеться 1 квітня 2023 року на O2 Arena в Лондоні.
Ентоні Джошуа у двох попередніх поєдинках програв Олександру Усику. У жовтні 2021 року українець відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (міжнародної боксерської федерації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). У серпні 2022 року Джошуа програв Усику в реванші.
Джермейн Франклін минулого разу виходив на ринг 26 листопада 2022 року та зазнав від британця Ділліана Вайта першої в кар'єрі поразки.
- 6 лютого Ентоні Джошуа заявив, що проведе наступний поєдинок 1 квітня проти Джермейна Франкліна.
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