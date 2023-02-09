Відео оприлюднила промоутерська компанія Matchroom у Instagram.

Джошуа та Франклін вперше зустрілися 9 лютого на пресконференції у Лондоні. Під час традиційної дуелі поглядів першим очі в сторону відвів американець.

Бій між Джошуа та Франкліном відбудеться 1 квітня 2023 року на O2 Arena в Лондоні.

Ентоні Джошуа у двох попередніх поєдинках програв Олександру Усику. У жовтні 2021 року українець відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (міжнародної боксерської федерації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). У серпні 2022 року Джошуа програв Усику в реванші.

Джермейн Франклін минулого разу виходив на ринг 26 листопада 2022 року та зазнав від британця Ділліана Вайта першої в кар'єрі поразки.