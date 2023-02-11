Джошуа пояснив, чому після поразки жбурнув чемпіонські пояси Усика
Британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що після поразки викинув чемпіонські пояси Олександра Усика через образливі слова українського боксера
Про це повідомляє BoxingSocial.
Таким чином Джошуа відповів на прохання прокоментувати інцидент після поєдинку з Усиком, коли він взяв чемпіонські пояси українця та жбурнув їх за межі ринку.
"Були певні речі, які Усик сказав на рингу. Це не виправдання. Він сказав, що я великий і сильний, від нього прозвучало щось на кшталт "ти сильний". Не забувайте, що багатьом спортсменам, які представляють афро-карибську спільноту, кажуть, що вони сильні. Мені це здається досить принизливим, оскільки про твій талант не згадують", - розповів Джошуа.
Він додав, що це можна було сприйняти, як прояв расизму.
"Я знаю про це тому, що я чорний боєць. Отже, коли він сказав, що я великий і сильний, для мене це пролунало як тривожний дзвінок. На той момент мене зачіпало багато речей. Але це були чисті та щирі емоції", - пояснив Джошуа.
Ентоні Джошуа у двох попередніх поєдинках програв Олександру Усику. У жовтні 2021 року українець відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (міжнародної боксерської федерації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). У серпні 2022 року Джошуа програв Усику в реванші.
- 6 лютого Ентоні Джошуа заявив, що проведе наступний поєдинок 1 квітня проти американця Джермейна Франкліна.
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