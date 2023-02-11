Джошуа пояснив, чому після поразки жбурнув чемпіонські пояси Усика

Про це повідомляє BoxingSocial.

Таким чином Джошуа відповів на прохання прокоментувати інцидент після поєдинку з Усиком, коли він взяв чемпіонські пояси українця та жбурнув їх за межі ринку.

"Були певні речі, які Усик сказав на рингу. Це не виправдання. Він сказав, що я великий і сильний, від нього прозвучало щось на кшталт "ти сильний". Не забувайте, що багатьом спортсменам, які представляють афро-карибську спільноту, кажуть, що вони сильні. Мені це здається досить принизливим, оскільки про твій талант не згадують", - розповів Джошуа.

Він додав, що це можна було сприйняти, як прояв расизму.

"Я знаю про це тому, що я чорний боєць. Отже, коли він сказав, що я великий і сильний, для мене це пролунало як тривожний дзвінок. На той момент мене зачіпало багато речей. Але це були чисті та щирі емоції", - пояснив Джошуа.

Ентоні Джошуа у двох попередніх поєдинках програв Олександру Усику. У жовтні 2021 року українець відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (міжнародної боксерської федерації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). У серпні 2022 року Джошуа програв Усику в реванші.