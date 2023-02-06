Джошуа офіційно оголосив про повернення на ринг після поразки від Усика
Британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що проведе наступний поєдинок 1 квітня проти американця Джермейна Франкліна
Про це Джошуа повідомив у Instagram.
Британець опублікував постер бою, який відбудеться 1 квітня на O2 Arena в Лондоні.
"Новий світанок" - написав Джошуа.
Джермейн Франклін минулого разу виходив на ринг 26 листопада 2022 року та зазнав від британця Ділліана Вайта першої в кар'єрі поразки.
Ентоні Джошуа у двох попередніх поєдинках програв Олександру Усику. У жовтні 2021 року українець відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (міжнародної боксерської федерації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). У серпні 2022 року Джошуа програв Усику в реванші.
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21 серпня 2022 року Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
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