Джошуа та Вайлдер домовилися про два поєдинки. Вони відбудуться за однієї умови

Про це повідомив інсайдер Ден Рафал у Substack.

За його інформацією, Вайлдер та Джошуа досягли домовленості провести одразу два поєдинки.

При цьому команди американського та британського боксера не спілкувалися безпосередньо між собою, а кожна домовлялися з організатором боїв Riyadh Season із Саудівської Аравії.

Проте, контракт Джошуа та Вайлдер підпишуть лише у разі перемог під час вечора боксу 23 грудня в Ер-Ріяді. Британець в цей вечір вийде на ринг проти шведа Отто Валліна, а американець зустрінеться з новозеландцем Джозефом Паркером.

Що відомо про вечір боксу 23 грудня за участю Вайлдера та Джошуа

Організатори влаштували шоу із Джошуа та Вайлдером в Ер-Ріяді після того, як було перенесено поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі, які в цю дату мали вийти на ринг у Саудівській Аравії.

Джошуа є колишнім володарем титулів WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які у нього у 2021 році відібрав Олександр Усик.

Вайлдер утримував пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2015 - 2020 роках та програв його Ф'юрі.

Джозеф Паркер був чемпіоном WBO у 2016 - 2018 роках, доки не поступився Джошуа.

Єдиної поразки Валліну завдав Ф'юрі.