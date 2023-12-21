Джошуа та Вайлдер домовилися про два поєдинки. Вони відбудуться за однієї умови
Британський боксер Ентоні Джошуа домовився з американцем Деонтеєм Вайлдером провести у 2024 році два поєдинки
Про це повідомив інсайдер Ден Рафал у Substack.
За його інформацією, Вайлдер та Джошуа досягли домовленості провести одразу два поєдинки.
При цьому команди американського та британського боксера не спілкувалися безпосередньо між собою, а кожна домовлялися з організатором боїв Riyadh Season із Саудівської Аравії.
Проте, контракт Джошуа та Вайлдер підпишуть лише у разі перемог під час вечора боксу 23 грудня в Ер-Ріяді. Британець в цей вечір вийде на ринг проти шведа Отто Валліна, а американець зустрінеться з новозеландцем Джозефом Паркером.
Що відомо про вечір боксу 23 грудня за участю Вайлдера та Джошуа
Організатори влаштували шоу із Джошуа та Вайлдером в Ер-Ріяді після того, як було перенесено поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі, які в цю дату мали вийти на ринг у Саудівській Аравії.
Джошуа є колишнім володарем титулів WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які у нього у 2021 році відібрав Олександр Усик.
Вайлдер утримував пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2015 - 2020 роках та програв його Ф'юрі.
Джозеф Паркер був чемпіоном WBO у 2016 - 2018 роках, доки не поступився Джошуа.
Єдиної поразки Валліну завдав Ф'юрі.
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