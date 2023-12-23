Джошуа - Валлін і Вайлдер - Паркер: де та коли дивитися вечір боксу в Саудівській Аравії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Головною подією вечора боксу в Саудівській Аравії стануть поєдинки ексчемпіонів світу в суперважкій вазі: британця Ентоні Джошуа проти шведа Отто Валіне та американця Деонтея Вайлдера проти новозеландця Джозефа Паркера.

Під час процедури зважування Джошуа показав результат 113,9 кг, а Валіне - 108,2 кг. Вага Вайлдера - 96,6 кг, Паркера - 111,3 кг.

В Ер-Ріяді ми також побачимо бій колишнього претендента на звання чемпіона світу в суперважкій вазі Даніеля Дюбуа з американцем Джарреллом Міллером. Вага Дюбуа - 108,4 кг, Міллера - 151 кг.

Вечір боксу стартує в суботу, 23 грудня. Пряма трансляція буде доступна на DAZN. Шоу розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Що відомо про вечір боксу 23 грудня за участю Вайлдера та Джошуа

Організатори влаштували шоу з Джошуа та Вайлдером в Ер-Ріяді після того, як було перенесено поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі, які в цю дату мали вийти на ринг у Саудівській Аравії.

Джошуа є колишнім володарем титулів WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які у нього у 2021 році відібрав Олександр Усик.

Вайлдер утримував пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2015–2020 роках та програв його Ф'юрі.

Джозеф Паркер був чемпіоном WBO у 2016–2018 роках, доки не поступився Джошуа.

Єдиної поразки Валліну завдав Ф'юрі.