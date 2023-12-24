Джошуа здобув дострокову перемогу над Валліном, а Вайлдер програв Паркеру: як пройшов вечір боксу в СА
Ввечері суботи, 23 грудня, у Саудівській Аравії пройшов великий вечір боксу
Про це повідомляє "Трибуна".
Головним поєдинком вечора боксу в Ер-Ріяді був бій між Ентоні Джошуа та Отто Валліним. Британець отримав дострокову перемогу, швед не зміг вийти на 6-й раунд.
В інших топ-поєдинках Деонтей Вайлдер програв свій бій Джозефу Паркеру, а Даніель Дюбуа виявився кращим за Джаррелла Міллера.
Усі результати вечора боксу 23 грудня в Саудівській Аравії:
- Френк Санчес нокаутував Джуніора Фа у надважкій вазі,
- Філіп Хргович здобув перемогу технічним нокаутом у першому раунді над Марком де Морі,
- Джей Опетая нокаутував у першому раунді Елліса Зорро,
- Агіт Кабаєл переміг технічним нокаутом у 4-му раунді Арсланбека Махмудова,
- Даніель Дюбуа нокаутував Джаррелла Міллера за 10 секунд до кінця бою,
- Дмитро Бівол переміг одностайним рішенням суддів Ліндона Артура і зберіг титул чемпіона світу за версією WBA Super у напівважкій вазі,
- Деонтей Вайлдер програв Джозефу Паркеру одностайним рішенням суддів,
- Ентоні Джошуа здобув дострокову перемогу над Отто Валліном, оскільки той не зміг вийти на 5-й раунд.
Що відомо про вечір боксу 23 грудня за участю Вайлдера та Джошуа
Організатори влаштували шоу з Джошуа та Вайлдером в Ер-Ріяді після того, як було перенесено поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі, які в цю дату мали вийти на ринг у Саудівській Аравії.
Джошуа є колишнім володарем титулів WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які у нього у 2021 році відібрав Олександр Усик.
Вайлдер утримував пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2015–2020 роках та програв його Ф'юрі.
Джозеф Паркер був чемпіоном WBO у 2016–2018 роках, доки не поступився Джошуа.
Єдиної поразки Валліну завдав Ф'юрі.
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