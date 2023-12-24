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Джошуа здобув дострокову перемогу над Валліном, а Вайлдер програв Паркеру: як пройшов вечір боксу в СА

24 грудня, 2023 неділя
02:19
Спорт Ентоні Джошуа

Ввечері суботи, 23 грудня, у Саудівській Аравії пройшов великий вечір боксу

Про це повідомляє "Трибуна".

Головним поєдинком вечора боксу в Ер-Ріяді був бій між Ентоні Джошуа та Отто Валліним. Британець отримав дострокову перемогу, швед не зміг вийти на 6-й раунд.

В інших топ-поєдинках Деонтей Вайлдер програв свій бій Джозефу Паркеру, а Даніель Дюбуа виявився кращим за Джаррелла Міллера.

Усі результати вечора боксу 23 грудня в Саудівській Аравії:

  • Френк Санчес нокаутував Джуніора Фа у надважкій вазі,
  • Філіп Хргович здобув перемогу технічним нокаутом у першому раунді над Марком де Морі,
  • Джей Опетая нокаутував у першому раунді Елліса Зорро,
  • Агіт Кабаєл переміг технічним нокаутом у 4-му раунді Арсланбека Махмудова,
  • Даніель Дюбуа нокаутував Джаррелла Міллера за 10 секунд до кінця бою,
  • Дмитро Бівол переміг одностайним рішенням суддів Ліндона Артура і зберіг титул чемпіона світу за версією WBA Super у напівважкій вазі,
  • Деонтей Вайлдер програв Джозефу Паркеру одностайним рішенням суддів,
  • Ентоні Джошуа здобув дострокову перемогу над Отто Валліном, оскільки той не зміг вийти на 5-й раунд.

Що відомо про вечір боксу 23 грудня за участю Вайлдера та Джошуа

Організатори влаштували шоу з Джошуа та Вайлдером в Ер-Ріяді після того, як було перенесено поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі, які в цю дату мали вийти на ринг у Саудівській Аравії.  

Джошуа є колишнім володарем титулів WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які у нього у 2021 році відібрав Олександр Усик. 

Вайлдер утримував пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2015–2020 роках та програв його Ф'юрі.  

Джозеф Паркер був чемпіоном WBO у 2016–2018 роках, доки не поступився Джошуа.   

Єдиної поразки Валліну завдав Ф'юрі.

Бокс
Саудівська Аравія
Ентоні Джошуа
Деонтей Вайлдер
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