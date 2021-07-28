Джуліана Ассанджа позбавили громадянства Еквадору

Про це повідомив телеканал ABC.

"[Суд, - ред.] діяв незалежно і дотримувався належної правової процедури, розглядаючи рішення, ухвалене попереднім урядом", - заявили в МЗС Еквадору.

Адвокати Ассанжа подадуть апеляцію на дане рішення, адже під час судового процесу його позбавили можливості брати участь у слуханнях - захисники називають це порушенням прав.

Джуліан Ассанж - австралійський журналіст та телеведучий. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав.

Ассанжа затримали у Великій Британії у квітні 2019 року на виході з будівлі посольства Еквадору в Лондоні. Він переховувався в дипмісії з 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні. Ассанж ці звинувачення відкидав. Еквадор позбавив журналіста політичного притулку за порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку.