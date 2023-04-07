Дзвінок до Києва більше потрібен Сі, ніж Зеленському
Кажуть, що президент Макрон переконав Сі Цзіньпіна набрати Зеленського, а той пообіцяв це зробити, коли настане слушний час!
Заклинання цієї телефонної розмови чимось нагадує ведення якогось народного обряду.
Кожен, хто закликає весну, той, безумовно, молодець. А той, хто йде "кривого танця", безперечно, чимось займається.
Різниця полягає в тому, що народні обряди несуть людям радість і втіху.
Краще б Сі Путіну подзвонив і сказав, що нев'януща дружба закінчилася, а з України треба забратися. Саме тоді відразу б виникли дуже слушні й дуже сприятливі для всього світу обставини
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А телефонний дзвінок Сі до Володимира Зеленського ще й у "слушний для китайського лідера час" (sic!) нічого такого в принципі принести не може і, якщо чесно, більше потрібен Сі, а не Україні.
Краще б він Путіну подзвонив і сказав, що нев'януща дружба закінчилася, а з України треба забратися. Саме тоді відразу б виникли дуже слушні й дуже сприятливі для всього світу обставини. Тут же.
Про автора. Данило Лубківський, український дипломат, експерт з міжнародної політики
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