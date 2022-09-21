Є декілька візій реформування ООН, над цим міркують США, - Джапарова
Все більше країн усвідомлюють необхідність реформи ООН, Україна веде перемовини на цю тему з країнами G7, США також активно міркують над цим
Про це в ефірі Еспресо заявила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
"Україна вже не перший рік підіймає питання того, що необхідно реформувати Організацію Об'єднаних Націй, Радбез ООН. Росія як постійний член Радбезу ООН розпочала війну в Україні, і немає шляху, щоб такі країни несли відповідальність", - зазначила вона.
Джапарова наголосила, що станом на зараз немає юридичного шляху для цього.
"Все більше країн усвідомлюють необхідність реформи. Я сподіваюсь, що ця дискусія, яка збільшилась, знайде свою відповідь та відбиття у конкретних речах, коли будуть ініційовані певні формати реформування. На сьогодні є кілька візій, але вода камінь точить. Те, що раніше було складно уявити, сьогодні є можливим. Є один можливий шлях - продовжувати рухатися. Ініціювати їх (дії, - ред.) можуть групи країн. Ведуться перемовини з країнами G7. Ми знаємо, що зараз дуже активно над цим міркують американці", - підсумувала заступниця міністра.
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