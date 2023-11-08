"е-Підприємець": в Україні створили новий проєкт для бізнесу
Уряд підтримав запуск в Україні проєкту "е-Підприємець", який обʼєднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму за кілька кліків у Дії
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зазначається, що крім відкриття бізнесу, українські підприємці можуть отримати й інші необхідні для масштабування сервіси прямо в телефоні.
"Наприклад, ви щойно відкрили кавʼярню. Отримуйте необхідні дозволи й подавайте декларацію на порталі Дія. Жодних ксерокопій, паперів та марнування часу на поїздки в держоргани", - пояснив міністр.
За його словами, спершу "е-Підприємець" запустять для кількох видів діяльності, зокрема салонів краси, кафе та точок продажу.
Послугою зможуть скористатися не лише новостворені ФОПи, а й дійсні бізнеси, щоб відкрити новий кіоск чи студію манікюру.
При чому важливо, що "е-Підприємець" матиме потужний антикорупційний ефект.
"Замість походу до установи з конвертом - заповнюйте заяву онлайн", - додав Федоров.
- Раніше у Мінцифрі також повідомили, що запустили в Дії нову послугу, за допомогою якої українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення в застосунку.
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