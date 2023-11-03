Відтепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення в Дії

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення просто в Дії. Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Всього за кілька кліків — у смартфоні", - написав він.

Федоров пояснив, що потрібно знобити, щоб сплатити штраф за адмінпорушення: потрібно відкрити розділ Судові справи або Судові штрафи, вибрати штраф та сплатити його. Після цього квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє справу.

"Продовжуємо будувати найкращу цифрову країну, де люди отримують послуги зручно й просто", - наголосив Федоров.