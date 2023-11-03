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Відтепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення в Дії

3 листопада, 2023 п'ятниця
11:29
Технології Додаток "Дія"

У Мінцифрі повідомили, що запустили в Дії нову послугу, за допомогою якої українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення в застосунку

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення просто в Дії. Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Всього за кілька кліків — у смартфоні", - написав він.

Федоров пояснив, що потрібно знобити, щоб сплатити штраф за адмінпорушення: потрібно відкрити розділ Судові справи або Судові штрафи, вибрати штраф та сплатити його. Після цього квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє справу.

"Продовжуємо будувати найкращу цифрову країну, де люди отримують послуги зручно й просто", - наголосив Федоров.

  • З 3 жовтня українські вкладники збанкрутілих банків можуть отримувати свої гроші через застосунок "Дія". Запрацювала нова послуга.
  • У Дії 9 жовтня почали бета-тестування послуги доставки посвідчення водія до поштового відділення або за адресою.
  • Уряд на засіданні 13 жовтня ухвалив постанову про відображення розташування Пунктів незламності на порталі та в мобільному застосунку Дія
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