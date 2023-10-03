У Дії запрацювала послуга повернення вкладів зі збанкрутілого банку

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

Мінцифра та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запропонували українцям, які мають право на виплату коштів з рахунків у банках, що припинили діяльність, нову послугу. Тепер вони зможуть подати заяву на отримання грошей через Дію без необхідності відвідувати будь-які установи або заповнювати паперові документи.

Гроші будуть перераховані на картку єПідтримка, яку можна відкрити в одному з п’яти банків-агентів Фонду.

Процес подачі заяви складається з п’яти кроків:

увійти у застосунок "Дія",

у меню обрати банк, у якому був рахунок (якщо було декілька рахунків у різних банках, треба подати окрему заяву на кожен),

визначити картку єПідтримка, на яку будуть перераховані кошти,

вказати контактну інформацію,

підписати заяву за допомогою Дія.Підпису

Послуга доступна для всіх вкладників, яким Фонд гарантує повернення коштів до 200 тисяч гривень. Заява буде розглянута протягом трьох робочих днів, після чого гроші будуть надходити на рахунок.

Довідково. Картка єПідтримка може бути випущена одним з наступних банків: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ або Ідея Банк. Якщо у користувача немає такої картки, то її можна відкрити через застосунок "Дія" за кілька хвилин.