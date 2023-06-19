Вкладники збанкрутілих банків зможуть швидко повернути кошти через Дію, – Федоров
Очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував появу в Дії нової послуги, яка дозволить вкладникам збанкрутілих банків швидко повернути кошти
Про це він повідомив 19 червня.
"Підписали меморандум із Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і вже працюємо над новою послугою в Дії. Просто в застосунку можна буде подати заяву про відшкодування грошей, перевірити суму виплати, вибрати наявний або відкрити новий рахунок єПідтримка у банках-агентах Фонду. Далі на цей рахунок надійдуть кошти", - написав Федоров.
За його словами, станом на сьогодні потрібно відшкодувати близько 3,2 млрд грн на 1,4 млн рахунків українців.
"Послуга в Дії допоможе сотням тисяч людей повернути свої гроші без походів до банків", - підкреслив чиновник.
- Минулого тижня в Дії у тестовому режимі запустили послугу закриття статусу фізичної особи-підприємця.
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