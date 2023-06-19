Про це він повідомив 19 червня.

"Підписали меморандум із Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і вже працюємо над новою послугою в Дії. Просто в застосунку можна буде подати заяву про відшкодування грошей, перевірити суму виплати, вибрати наявний або відкрити новий рахунок єПідтримка у банках-агентах Фонду. Далі на цей рахунок надійдуть кошти", - написав Федоров.

За його словами, станом на сьогодні потрібно відшкодувати близько 3,2 млрд грн на 1,4 млн рахунків українців.

"Послуга в Дії допоможе сотням тисяч людей повернути свої гроші без походів до банків", - підкреслив чиновник.