У Дії можна буде замовити доставку посвідчення водія. Як долучитися до тестування
У Дії почали бета-тестування послуги доставки посвідчення водія до поштового відділення або за адресою
Про це повідомляєм міністерство внутрішніх справ України.
Міністерство цифрової трансформації спільно з МВС, ДП "Інфотех" та АТ "Укрпошта" удосконалюють нову функцію у Дії, за допомогою якої можна буде замовити доставку посвідчення водія у відділення Укрпошти чи кур’єром на зручну адресу.
Щоб долучитися до бета-тестування необхідно:
- водійське в Дії, що потребує заміни;
- Цифровий паспорт, зареєстроване місце проживання або посвідку на проживання в застосунку;
- верифікований податковий номер.
Зареєструватись та взяти участь у бета-тестуванні можна за посиланням.
Послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії ще у травні 2023 року. Замовити можна було фізичний пластиковий документ, але щоб забрати його, потрібно звертатись у сервісний центр МВС особисто.
Раніше Мінцифра запустила в Дія.Освіта пілотний проєкт "ІТ-студії", в межах якого діти вивчатимуть механізми роботи штучного інтелекту та програмування.
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