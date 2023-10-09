У Дії можна буде замовити доставку посвідчення водія. Як долучитися до тестування

Про це повідомляєм міністерство внутрішніх справ України.

Міністерство цифрової трансформації спільно з МВС, ДП "Інфотех" та АТ "Укрпошта" удосконалюють нову функцію у Дії, за допомогою якої можна буде замовити доставку посвідчення водія у відділення Укрпошти чи кур’єром на зручну адресу.

Щоб долучитися до бета-тестування необхідно:

водійське в Дії, що потребує заміни;

Цифровий паспорт, зареєстроване місце проживання або посвідку на проживання в застосунку;

верифікований податковий номер.

Зареєструватись та взяти участь у бета-тестуванні можна за посиланням.

Послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії ще у травні 2023 року. Замовити можна було фізичний пластиковий документ, але щоб забрати його, потрібно звертатись у сервісний центр МВС особисто.

Раніше Мінцифра запустила в Дія.Освіта пілотний проєкт "ІТ-студії", в межах якого діти вивчатимуть механізми роботи штучного інтелекту та програмування.

