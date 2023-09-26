Замість Paint чи гри в Сапера діти вивчатимуть ШІ й програмування: Мінцифри запускає новий проєкт у Дія.Освіта

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зміст оновленого курсу інформатики охоплює цифрову грамотність, медіатворчість, обчислювальне мислення та програмування, аналіз даних і моделювання, цифрове громадянство. Освітні матеріали розроблені відповідно до стандартів Нової української школи.

"Тепер замість малювання в Paint чи гри в Сапера діти здобувають актуальні знання на уроках інформатики - від штучного інтелекту до програмування. Щоб забетонувати ці зміни, запускаємо окремий модуль для учнів, вчителів та батьків на Дія.Освіта", - написав Федоров.

Платформа допоможе вчителям інформатики побудувати навчальний процес, який враховує потреби кожного учня, батькам буде зручніше слідкувати за успіхами дитини, а учні здобудуть додаткові корисні знання в інтерактивному форматі. Мінцифри залучає експертів і фахівців IT-сфери, щоб розвивати платформу та розширювати список корисних матеріалів.

Михайло Федоров переконаний, що оновлена інформатика допоможе школярам зробити перші кроки в ІТ, а згодом запускати інноваційні продукти та працювати в мільярдних компаніях.

Пілотний проєкт "ІТ-студії" для повного переосмислення уроку інформатики запустили минулого року лише в деяких школах, а зараз проєкт масштабується на всю Україну.

Розпочати вивчення штучного інтелекту й програмування за шкільною програмою можна за посиланням.