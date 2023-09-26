Замість Paint чи гри в Сапера діти вивчатимуть ШІ й програмування: Мінцифри запускає новий проєкт у Дія.Освіта
Мінцифра запустила пілотний проєкт "ІТ-студії" в Дія.Освіта для шкільних уроків інформатики, де діти вивчатимуть механізми роботи штучного інтелекту та програмування
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зміст оновленого курсу інформатики охоплює цифрову грамотність, медіатворчість, обчислювальне мислення та програмування, аналіз даних і моделювання, цифрове громадянство. Освітні матеріали розроблені відповідно до стандартів Нової української школи.
"Тепер замість малювання в Paint чи гри в Сапера діти здобувають актуальні знання на уроках інформатики - від штучного інтелекту до програмування. Щоб забетонувати ці зміни, запускаємо окремий модуль для учнів, вчителів та батьків на Дія.Освіта", - написав Федоров.
Платформа допоможе вчителям інформатики побудувати навчальний процес, який враховує потреби кожного учня, батькам буде зручніше слідкувати за успіхами дитини, а учні здобудуть додаткові корисні знання в інтерактивному форматі. Мінцифри залучає експертів і фахівців IT-сфери, щоб розвивати платформу та розширювати список корисних матеріалів.
Михайло Федоров переконаний, що оновлена інформатика допоможе школярам зробити перші кроки в ІТ, а згодом запускати інноваційні продукти та працювати в мільярдних компаніях.
Пілотний проєкт "ІТ-студії" для повного переосмислення уроку інформатики запустили минулого року лише в деяких школах, а зараз проєкт масштабується на всю Україну.
Розпочати вивчення штучного інтелекту й програмування за шкільною програмою можна за посиланням.
- Всеукраїнські курси про маркетинг, створення та розвиток IT-продуктів за програмою компанії Genesis викладатимуть у понад 200 закладах вищої освіти.
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