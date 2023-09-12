Понад 200 українських ЗВО викладатимуть IT-дисципліни за програмою компанії Genesis

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

Два Всеукраїнські курси "Створення та розвиток IT-продуктів" і "Маркетинг ІТ-продуктів", які проводили компанія Genesis, Мінцифри та МОН, пройшли понад тисячу викладачів із 213 закладів вищої освіти України. Курси охоплювали теми розробки ІТ-продуктів, формування команди, аналізу поведінки аудиторії, а також просування продуктів інформаційних технологій.

"Це дасть змогу частково або повністю інтегрувати матеріали в освітні програми. Студенти ЗВО розвинуть навички в ІТ та здобудуть знання, які допоможуть стати конкурентоспроможними на сучасному ринку праці", - пояснюють фахівці.

Мінцифри продовжує розвивати проєкт для запуску курсів, де навчатимуть аналітики, менеджменту, тестуванню, дизайну, рекрутингу та розробці програмного забезпечення. Відомство планує, що за наступні п’ять років інтерактивні курси пройдуть 100 тисяч студентів з усієї України.

Крім того, кожен українець може безоплатно переглянути адаптований курс "Створення та розвиток IT-продуктів" на платформі Дія.Освіта.