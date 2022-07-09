Є про що поговорити: Блінкен та очільник МЗС Китаю зустрілися вперше з 2021 року
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів першу в 2022 році зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І - Читайте більше на Еспресо
Про це повідомляє держдеп США.
Ентоні Блінкен зустрівся з Ван І в суботу, 9 липня, після саміту глав МЗС країн "Великої двадцятки" на Балі. Переговори стали першими з жовтня 2021 року, які вони провели віч-на-віч.
"У таких складних і важливих відносинах, як між Сполученими Штатами та Китаєм, є про що поговорити", - сказав Блінкен та висловив надію на "продуктивну та конструктивну розмову".
Ван І зазначив, що лідер КНР Сі Цзіньпін вірить у співпрацю та "взаємну повагу" між двома найбільшими економічними державами світу.
"Китай і США - дві великі країни, тому необхідно, щоб ці дві країни підтримували нормальні взаємини. Нам необхідно працювати разом, щоб ці відносини продовжували розвиватися правильним шляхом", - сказав Ван І.
- 6 липня Bloomberg повідомив, що Блінкен на саміті глав МЗС G20 планує "відверту розмову" з Ван І щодо Росії.
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