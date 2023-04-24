Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Провів у Житомирі й спеціальну координаційну нараду з усіма, хто відповідає за область. Детально розглянули безпеку, економічну та соціальну ситуацію в області. Є рішення, зокрема щодо відновлення енергетики після російських ударів. І вже готуємо нашу енергетику до наступної зими. Також є рішення щодо освітньої інфраструктури - у нараді сьогодні взяв участь міністр освіти і науки. Звичайно, допоможемо нашим регіонам, і Житомирщині зокрема, зі шкільними автобусами", - сказав Зеленський.

Також на нараді йшлося про ситуацію на державному кордоні.

"Окрему увагу приділили кордону. Була доповідь керівника Житомирської обласної військової адміністрації та голови Держприкордонслужби. Захист, облаштування кордону, ситуація загалом. Дякую всім, хто забезпечує нам цю міцність нашого державного кордону", - сказав Зеленський.

Крім того, в Житомирі президент відвідав Державний університет "Житомирська політехніка".

"Було дуже приємно побувати в Житомирській політехніці - поспілкуватися зі студентами університету. Класний університет - відчувається, що справді дбають про студентів. Дбають про Україну - з урахуванням того, як університет готує для країни різних фахівців. Дякую кожному й кожній, хто був на зустрічі в політехніці, хто ставив питання і хто щиро реагував на відповіді. Хороше, енергійне спілкування. Саме це ми виборюємо зараз для всієї України - щоб усі наші діти, усі українські студенти й студентки в кожній частині нашої держави могли почуватися вільно, насолоджуватися свободою, здобувати освіту й реалізовувати себе в житті так, як вони цього хочуть. І це буде. Україна захистить свою свободу", - наголосив Зеленський.