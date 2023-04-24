Про це Зеленський повідомив у telegram.

Він наголосив, що у перерахунку на душу населення, естонська допомога Україні – одна з найбільших у світі.

"Дякую пані прем’єр-міністру та всьому естонському народу за щиру і, що дуже важливо, вчасну підтримку нашої оборони. Якщо поглянути в перерахунку на душу населення, то допомога для нашого захисту від Естонії – одна з найбільших у світі", - написав Зеленський.

За словами Зеленського переговори із Каллас були змістовними і вони обговорили весь спектр питань, які мають значення саме зараз.

"У першу чергу наші можливості на передовій. Важливо, щоб усі наші партнери зараз були максимально рішучими та максимально швидкими в постачанні обіцяної зброї, щоб ми могли максимально прискорити завершення війни – звільнити нашу землю та відновити повну силу міжнародного права", - сказав Зеленський.

Він додав, що також обговорив з Каллас очікування від Вільнюського саміту НАТО.

"Друге – це наша політична взаємодія, рух до набуття повноправного членства в Євросоюзі й НАТО. Сьогодні ми обговорили наші очікування від Вільнюського саміту Альянсу. Зараз саме той час, коли Альянс потребує амбітних рішень. Надійна безпека в Європі може ґрунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО – передусім у відносинах між Україною та НАТО. Потрібне позитивне політичне рішення Альянсу щодо вступу України, і я дякую Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО та за фіксацію в підписаній нами декларації нашої спільної мети", - зазначив Зеленський.

Він додав, що торкнувся під час переговорів з прем'єркою Естонії й тему відбудови України.

"Звичайно, говорили сьогодні про відбудову. Естонія стала першою державою, яка почала практичне відновлення на нашій землі – тут, у Житомирській області, в Овручі. Це правильний приклад для багатьох інших партнерів. І я впевнений, багато зробимо разом", - наголосив Зеленський.

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