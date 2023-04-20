Снаряди 155 мм та прилади нічного бачення: Естонія оголосила новий пакет допомоги Україні
Уряд Естонії в четвер ухвалив рішення направити в Україну партію великокаліберних артилерійських снарядів
Про це написав у твіттер міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
"Черговий пакет допомоги, яку надає Естонія, складається зі 155-міліметрових снарядів. Крім того, Естонія передасть Збройним Силам України прилади нічного бачення і боєприпаси до стрілецької зброї", - повідомило міністерство оборони.
"Ініціатива Естонії направити в Україну 1 млн снарядів пройшла узгодження в Євросоюзі з безпрецедентною швидкістю, і тепер Україні потрібні швидкі практичні рішення з боку європейських союзників", - сказав міністр оборони Ханно Певкур.
Він повідомив, що "завтра в рамках зустрічі у форматі "Рамштайн" я також зустрінуся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з яким ми обговоримо, як і чим іще Естонія може допомогти Україні".
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