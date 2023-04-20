Про це написав у твіттер міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Черговий пакет допомоги, яку надає Естонія, складається зі 155-міліметрових снарядів. Крім того, Естонія передасть Збройним Силам України прилади нічного бачення і боєприпаси до стрілецької зброї", - повідомило міністерство оборони.

"Ініціатива Естонії направити в Україну 1 млн снарядів пройшла узгодження в Євросоюзі з безпрецедентною швидкістю, і тепер Україні потрібні швидкі практичні рішення з боку європейських союзників", - сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Він повідомив, що "завтра в рамках зустрічі у форматі "Рамштайн" я також зустрінуся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з яким ми обговоримо, як і чим іще Естонія може допомогти Україні".