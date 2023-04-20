Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва
Оновлено

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва

20 квітня, 2023 четвер
11:30
Світ Генсек НАТО Єнс Столтенберг

У Києві 20 квітня перебуває генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Інформацію про те, що очільник НАТО прибув до столиці України в четвер, 20 квітня, німецькому інформагентству DPA підтвердив речник Альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Фото: Reuters

Одними з перших про візит повідомили в телеграм-каналі видання The Kyiv Independent.

"Генерального секретаря НАТО журналіст Kyiv Independent помітив вранці 20 квітня під час вшанування загиблих  українських воїнів на Михайлівській площі в центрі Києва", - йдеться в повідомленні.

  • Напередодні генсек НАТО відвідував Чехію. Столтенберг відзначив Чехію як цінного союзника та подякував президенту Павелу за підтримку України з боку Чехії перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії: "Чехія надала Україні важливе військове обладнання, включаючи танки, гелікоптери та ракети ППО, і ви приймаєте сотні тисяч українських біженців". Також під час зустрічі лідери обговорили виклики, які створює Китай.

Єнс Столтенберг
НАТО
Читайте також:
Дмитро Пєсков
18 квітня, 2023 вiвторок
У Кремлі назвали ключовий пункт "мирного плану", який потрібен РФ для припинення війни з Україною
Олександр Саган
Автор Олександр Саган
19 квітня, 2023 середа
Отці УПЦ МП просяться до Варфоломія, не визнаючи при цьому Томос
Володимир Зеленський
18 квітня, 2023 вiвторок
Україна може опинитися на порозі нового Майдану, - Politico
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.49
    Купівля 37.49
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
20 квітня
12:03
OPINION
Олексій Панич
Удавана незалежність УПЦ від РПЦ — це казки "для тих, хто не в темі"
11:53
Єврокомісія
Єврокомісія представить новий пакет санкцій цієї п’ятниці, - Politico
11:46
На Еспресо відбудеться українська прем'єра фільму "Голос Вікторії: щоденник викраденої вчительки"
11:43
евакуація
Розстрілював автівки мирних жителів у Ірпені: судитимуть військового РФ, впізнаного за фото на Polaroid
11:17
Укрпошта
Укрпошта доставила 10-мільйонну посилку "Залізною поштою"
11:05
стартап
В Україні розвиватимуть стартапи-екосистеми та залучатимуть інвестиції завдяки підтримці Techosystem
10:53
Обстріл РФ Донеччини
Росіяни за добу обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині: 1 загиблий
10:50
Ексклюзив
Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)
У приміщеннях Лаври, які належать державі, донині працює бізнес Паші Мерседеса, - релігієзнавець Ковальов
10:39
танк Leopard 2
Данія разом із Нідерландами передає 14 танків Leopard 2 Україні
10:18
Інфографіка
долар
Курс валют на 20 квітня: вартість долара, євро, злотого
10:16
Росіяни вивозять граніт з тимчасово окупованого Маріуполя
Росіяни вивозять граніт з тимчасово окупованого Маріуполя
10:14
Уранці армія РФ двічі обстріляла прикордоння Чернігівщини
10:04
Оновлено
Київ
Наслідки спалаху, які бачили кияни, й падіння невідомого об'єкта з'ясовуватимуть фахівці, - КМВА
10:02
OPINION
Володимир Горбач
Про план України після вступу до НАТО без ПДЧ
10:00
Південна Корея
"Для збереження стабільних відносин з Росією": Південна Корея пояснила позицію щодо зброї Україні
09:55
У Костянтинівці від рук російських військових загинула людина, на Донеччині ще двоє поранених
09:45
Окупанти
РФ створила нову групу військ на тимчасово окупованому півдні України, - британська розвідка
09:44
Микола Княжицький
Про українське зерно, економічні прорахунки і вибори в Польщі
09:33
РФ 86 разів ударила по Запорізькій області, у Гуляйполі повністю зруйновано будинок
09:22
Стало відомо, коли відбудеться прощання із загиблим ексдепутатом Барною
08:38
Минулої доби ворог відкрив вогонь по населених пунктах Харківщини, загорівся будинок
08:19
У Польщі та Німеччині збільшили кількість місць, де українці можуть скласти мультипредметний тест
08:10
дощ
В Україні сьогодні дощитиме, на півдні - ймовірні грози
08:02
Інфографіка
Втрати РФ
Росія за добу втратила в Україні 670 військових, 10 дронів, РСЗВ і два танки
08:01
OPINION
Олег Манчура
Хліба досить, бо досить зброї
08:00
Поліція Естонії
Поліція Естонії обіцяє 9 травня жорстку реакцію на символи агресії РФ
07:39
Унаслідок обстрілів РФ на Херсонщині поранено шестеро людей, пошкоджена інфраструктура
07:30
Анонс
"Вест Гем", Ліга конференцій
Ліга конференцій: розклад матчів і трансляцій 20 квітня
07:20
Після повномасштабного вторгнення в Україні близько 800 тис. школярів змінили форму навчання
07:02
артилеристи на Бахмутському напрямку
ЗСУ за добу відбили 55 атак ворога та знищили 21 ворожий "Шахед", - Генштаб
06:58
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Омбудсмен заявив про нові можливості додаткової верифікації українських військовополонених
06:52
Китай
У ФБР заявили, що Китай та Іран використовують нову тактику для переслідування ворогів у США
06:30
Анонс
Теммі Абрахам
Ліга Європи: розклад всіх матчів 20 квітня
06:27
Папа Франциск
Папа Франциск планує обговорити в Угорщині мир для України
06:12
на фото: супутник ALOS-3
Китай намагався придбати космічні технології Нідерландів через підставні фірми, - Reuters
05:59
Путін на окупованих територіях
На Херсонщину та Луганщину їздив не сам Путін, а його двійник,– Данілов
05:44
Зеленський
Зеленський сьогодні виступить перед Конгресом Мексики, - Reuters
05:34
Фінляндія та Швеція
У Вашингтоні та Стокгольмі сподіваються, що до Вільнюського саміту у липні Швеція стане членом НАТО
05:12
Володимир Путін
Кремль проводить "чистку" поліції та Росгвардії для посилення контролю над ними, – ISW
05:10
Віталій Кличко
Кличко наголосив, що Київ був і залишається метою РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV