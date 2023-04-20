Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва
У Києві 20 квітня перебуває генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Інформацію про те, що очільник НАТО прибув до столиці України в четвер, 20 квітня, німецькому інформагентству DPA підтвердив речник Альянсу.
Фото: Reuters
Одними з перших про візит повідомили в телеграм-каналі видання The Kyiv Independent.
"Генерального секретаря НАТО журналіст Kyiv Independent помітив вранці 20 квітня під час вшанування загиблих українських воїнів на Михайлівській площі в центрі Києва", - йдеться в повідомленні.
- Напередодні генсек НАТО відвідував Чехію. Столтенберг відзначив Чехію як цінного союзника та подякував президенту Павелу за підтримку України з боку Чехії перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії: "Чехія надала Україні важливе військове обладнання, включаючи танки, гелікоптери та ракети ППО, і ви приймаєте сотні тисяч українських біженців". Також під час зустрічі лідери обговорили виклики, які створює Китай.
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