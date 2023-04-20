Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва

Інформацію про те, що очільник НАТО прибув до столиці України в четвер, 20 квітня, німецькому інформагентству DPA підтвердив речник Альянсу.

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Одними з перших про візит повідомили в телеграм-каналі видання The Kyiv Independent.

"Генерального секретаря НАТО журналіст Kyiv Independent помітив вранці 20 квітня під час вшанування загиблих українських воїнів на Михайлівській площі в центрі Києва", - йдеться в повідомленні.