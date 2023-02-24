"Є ризик третьої світової": Зеленський заявив, що робить все, щоб Китай не постачав зброю РФ

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, присвяченої року з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить на нашому боці. Для мене це важливо, я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю Росії і це пункт номер один. Я роблю все, щоб не допустити цього. Краще, там де зараз Китай, ніж в обіймах РФ - це не чесно, не справедливо. Є ризики, що це буде третя світова", - сказав він.