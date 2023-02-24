"Є ризик третьої світової": Зеленський заявив, що робить все, щоб Китай не постачав зброю РФ
Президент заявив, що вірить у те, що Китай не постачатиме зброю Росії - на думку Зеленського, це ризик початку Третьої світової війни
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, присвяченої року з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить на нашому боці. Для мене це важливо, я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю Росії і це пункт номер один. Я роблю все, щоб не допустити цього. Краще, там де зараз Китай, ніж в обіймах РФ - це не чесно, не справедливо. Є ризики, що це буде третя світова", - сказав він.
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