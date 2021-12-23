Є у мене новорічна традиція - 31 грудня з друзями ходити в лазню, - Маркевич розповів, чому любить Новий рік

Про це повідомляє "Чемпіон".



Маркевич також розповів про свій найпам'ятніший подарунок, який отримав у дитинстві.



"Найбільш вражаючі подарунки - з дитинства. Був щасливий, коли в 1956 році наші родичі, які проживають в США, прислали мені посилку з Америки - залізницю з паровозиком. Є у мене і новорічна традиція - 31 грудня з друзями ходити в лазню. Головне, щоб не було надто сильно натоплено. 90 градусів - більше не потрібно", - зізнався Мирон Маркевич.



Український тренер також не оминає традицію переглядати фільм "Один вдома".



"Один вдома" або "Вечори на хуторі біля Диканьки"? "Один вдома". Бачу в цьому пацані себе - у мене був такий же характер. Хоча "Вечори на хуторі біля Диканьки" мені теж подобаються", - розповів Маркевич.



За свою кар'єру Мирон Маркевич встиг попрацювати у збірній України, харківському "Металісті", "Дніпрі", львівських "Карпат" та інших клубах.



Маркевич здобував бронзові і срібні медалі УПЛ. Виходив разом з "Дніпром" у фінал Ліги Європи.

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