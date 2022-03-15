Є загроза висадки морського десанту на узбережжі Чорного моря, але ми до цього готові – голова Одеської ОВА
На узбережжі Чорного моря може висадитися російський морський десант, але українські військовослужбовці до цього готові
Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко у відеозверненні в Telegram.
"Наразі існує загроза висадки морського десанту на наше узбережжя. Але наші військовослужбовці готові до цього, і все, що побачить ворог, - це дно Чорного моря!", – сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що противник готується до висадки морського десанту в районах Затоки, Чорноморська. Прикриває групи загін кораблів вогневої підтримки й ракетна катерна ударна група.
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