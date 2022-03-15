Є загроза висадки морського десанту на узбережжі Чорного моря, але ми до цього готові – голова Одеської ОВА

Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко у відеозверненні в Telegram.

"Наразі існує загроза висадки морського десанту на наше узбережжя. Але наші військовослужбовці готові до цього, і все, що побачить ворог, - це дно Чорного моря!", – сказав він.

