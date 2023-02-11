Є загроза удару "шахедами" по Дніпропетровщині, - ОВА
Станом на 19:00 суботи 11 лютого 2023 року є загроза застосування росіянами безпілотників-"шахедів" для ударів по об'єктах на Дніпропетровщині
Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Увага! Загроза атаки "шахедів" на Дніпропетровщину", - зазначив він.
"Перейдіть у безпечні місця!", - закликав жителів області посадовець.
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