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Головна війна з Росією "Єдиний народ" та "розпад держави". У Радбезі РФ свої страхи розвалу Росії проектують на Україну

"Єдиний народ" та "розпад держави". У Радбезі РФ свої страхи розвалу Росії проектують на Україну

26 квітня, 2022 вiвторок
17:12
війна з Росією Микола Патрушев

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що результатом політики Києва та Заходу може стати лише розпад України на декілька держав

Про це він розповів в інтерв'ю "Російській газеті", пише РИА Новости

"Якщо щось сьогодні й об'єднує народи, які живуть в Україні, то лише страх перед звірствами націоналістичних батальйонів. Тому результатом політики Заходу та підконтрольного йому київського режиму може стати лише розпад України на декілька держав".

Секретар Ради безпеки країни-агресора стверджує, що американці, бажаючи придушити Росію, нібито вирішили створити в Україні "антипод" РФ, "намагаючись розділити по суті єдиний народ".

"Не знайшовши жодної позитивної основи для того, щоб залучити українців на свій бік, Вашингтон задовго до держперевороту 2014 року навіював українцям винятковість їхньої нації та ненависть до всього російського", - додав Патрушев.

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розпад Росії
Микола Патрушев
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