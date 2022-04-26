"Єдиний народ" та "розпад держави". У Радбезі РФ свої страхи розвалу Росії проектують на Україну

Про це він розповів в інтерв'ю "Російській газеті", пише РИА Новости

"Якщо щось сьогодні й об'єднує народи, які живуть в Україні, то лише страх перед звірствами націоналістичних батальйонів. Тому результатом політики Заходу та підконтрольного йому київського режиму може стати лише розпад України на декілька держав".

Секретар Ради безпеки країни-агресора стверджує, що американці, бажаючи придушити Росію, нібито вирішили створити в Україні "антипод" РФ, "намагаючись розділити по суті єдиний народ".

"Не знайшовши жодної позитивної основи для того, щоб залучити українців на свій бік, Вашингтон задовго до держперевороту 2014 року навіював українцям винятковість їхньої нації та ненависть до всього російського", - додав Патрушев.

Генерал армії України Микола Маломуж переконаний, що Про успіх 9 травня в Росії можна забути, Путін може показати лише фейкові досягнення

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb