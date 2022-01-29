Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Окрім вузької групи безумців Патрушева і Путіна, російська еліта не хоче великої війни з Україною, – Піонтковський
Ексклюзив

Окрім вузької групи безумців Патрушева і Путіна, російська еліта не хоче великої війни з Україною, – Піонтковський

29 січня, 2022 субота
16:00
Світ Піонтковський

Політолог Андрій Піонтковський вважає, що окрім групи безумців Патрушева і Путіна, еліта не хоче великої російсько-української війни

Таку думку політолог висловив у програмі “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.

“Російська опозиція або у вигнанні, або у вʼязниці. Акцентованого протесту, політично усвідомленого, проти імперської політики Росії немає. Але при цьому спостерігається відверте небажання навіть “верхів” – ніхто не хоче воювати з Україною. І це відчуття зростає. Окрім вузької групи безумців, мобілізаційної групи Патрушева і Путіна. Уся політична еліта Росії не хоче великої війни проти України”, – зазначив Піонтковський.

Політолог додав, коли ймовірність широкомасштабної російсько-української війни була абстрактною – це одне. А коли американці щодня повідомляють про конкретне пересування військ, коли реальністю стає велика війна, в якій будуть гинути десятки тисяч російських та українських громадян – це пробиває навіть дуже товстошкірих і відданих Путіну людей. 

“Хтось суто морально не сприймає цю війну, хтось боїться її, хтось боїться американських санкцій, які будуть наслідком цієї війни. Але серед російської еліти цілком очевидний цей глухий спротив всередині еліти та влади Росії. Верхівка пропонує Путіну таку угоду, адже йому треба щось для збереження обличчя: давайте визнаємо ОРДЛО, або навіть інкорпоруємо, поверніть у рідну гавань уже практично захоплені Білорусь та ОРДЛО, але в жодному разі не йдіть на Україну. Приблизно такий посил йде від еліти”, – зауважив Андрій Піонтковський.

  • Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що США не перекидали військ до України, щоб допомогти у разі посилення агресії РФ, однак привели їх у підвищену готовність, щоб у разі потреби захистити союзників НАТО.
  • Втрати російських банків через загрозу нового нападу РФ в Україну оцінюються приблизно у 200 млрд рублів.
Новини
війна з Росією
Путін
Володимир Зеленський
Байден
Читайте також:
Володимир Вірчіс
28 січня, 2022 п'ятниця
"Чи можна стартанути з 0?", - боксер Вірчис, якого знайшли повішеним, за три тижні до смерті просив допомоги і хотів почати життя заново
посвідчення ветерана війни
27 січня, 2022 четвер
Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону про статус ветеранів
Зеленський
28 січня, 2022 п'ятниця
Зеленський: "Вони вбивали, вони ховали побратимів, вони практики - наша армія є не гіршою за армії НАТО"
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.56
    Купівля 28.56
    Продаж 28.9
  • EUR
    Купівля 31.77
    Продаж 32.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
29 січня
17:34
ООС ЗСУ
29 січня на фронті не зафіксовано жодного порушення режиму "тиші"
17:19
Російські військові
У РФ заявили про відведення військ Західного військового округу в місця постійної дислокації
16:55
Ешлі Барті
Перша ракетка світу виграла Australian Open та перервала 44-річну "чорну смугу"
16:43
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"У Путіна нема жодних маневрів – лише або в Африку, або в ОРДЛО", – Андрій Піонтковський
16:37
Виступаючи з промовою, Лукашенко 36 разів сказав слово "війна"
16:22
Зоран Міланович
Президент Хорватії назвав прем'єра країни "українським агентом"
16:20
Марко Міхельсон
Київ має вкладати гроші в оборону, а не у "Велике будівництво", - Марко Міхельсон
16:12
Ексклюзив
Андрій Санніков
"Те, що відбувається в Білорусі, – це найсерйозніший показник підготовки до війни", – Андрій Санніков
16:01
Росія перекинула на Донбас
Інформацію про постачання РФ донорської крові на кордон з Україною, розповсюджують, аби посіяти паніку і страх в нашому суспільстві, - Міноборони
15:47
Кива чекає на "визволителів" з РФ, але російською пише страшенно неоковирно
15:31
Жан Ів Ле Дріан та Анналена Бербок
Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Україну "заради деескалації напруженості"
15:15
Збірна України з футзалу
Збірна України дізналася суперника по чвертьфіналу Євро-2022 з футзалу
14:47
Віктор Бабарико
Експретенденту в президенти Білорусі Бабарико не дають читати у в'язниці
14:24
Давид Арахамія
Зараз немає розвідданих про військові приготування з боку Росії, - Арахамія
14:13
Борис Джонсон
Борис Джонсон хоче особисто поспілкуватися з Путіним
13:46
На російсько-білоруських навчаннях фігурує карта розчленованої України
13:22
Марихуана, солі, амфетаміни. У 4 областях викрили групи наркоділків
13:16
Микола Княжицький
Микола Княжицький: в голові Зеленського все перевернуто, а його суперечка з Байденом - верх ідіотизму
12:55
Матеуш Моравецький
Прем'єр Польщі Моравецький вирушає до України
12:33
Кремлівська пропаганда звинувачує "українців" у вбивстві пасажирів маршрутки в Воронежі
12:10
Агробізнес озвучив план дій на випадок нових військових ударів Росії по Україні
11:57
Інтерв’ю
Віталій Ломакович
Нацбанку варто було б активніше гасити панічні настрої, – Віталій Ломакович
11:56
Ким насправді виявилися американці у формі у зоні АТО-ООС. З'явилося пояснення
11:46
Іван Плачков
"Блекаут в Україні можливий не через диверсії, а через критичну ситуацію з енергоносіями", – Іван Плачков
11:44
Режисерка стрічки "Клондайк" Марина Ер Горбач отримала нагороду "Санденсу" за найкращу режисуру
11:31
Євгеній Лавренчук
Інтерпол визнав, що Росія переслідує Євгена Лавренчука за політичними мотивами
10:46
Павло Латушко
Силовики Лукашенка "узялися" за доньку опозиціонера Латушка
10:30
Пожежа у Куп'янську забрала життя чоловіка і жінки
10:15
Перед приїздом Путіна на цвинтарі у Петербурзі дезінфіковували кучугури снігу, - ЗМІ
10:13
Сергій Кривонос
"Зараз сили тероборони мають не ремонти робити, а тренуватися", – генерал Кривонос
10:00
Сьогодні Україна вшановує звитяжний чин добровольців на станції Крути
09:30
В окупованій Євпаторії розсипається курортна поліклініка. Фотофакт
09:10
Львів та Київ з прилеглими областями. Де найшвидше прогресує пандемія
08:50
Депутат від ОПЗЖ "прикрасив" свою сторінку на Facebook прапором Росії
08:23
Такого ще не було. В Україні за добу - 37 тис. нових заражених COVID-19
08:00
Дистанційне навчання
Старшокласників Вінниці перевели на "дистанційку"
07:22
Джо Байден
Джо Байден: "Я переміщу американські війська до країн НАТО у Східній Європі"
2022, п'ятниця
28 січня
23:36
Суд відправив у СІЗО нацгвардійця Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі
23:16
Зеленський Макрон
"Існує сприятливий клімат для діалогу в "Нормандському форматі": Зеленський провів перемовини з Макроном
22:48
Зеленський
"Заклик інноваційних підприємців відстояти суверенітет України дуже важливий": Зеленський подякував Річарду Бренсону за підтримку
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV