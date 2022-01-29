Окрім вузької групи безумців Патрушева і Путіна, російська еліта не хоче великої війни з Україною, – Піонтковський

Таку думку політолог висловив у програмі “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.

“Російська опозиція або у вигнанні, або у вʼязниці. Акцентованого протесту, політично усвідомленого, проти імперської політики Росії немає. Але при цьому спостерігається відверте небажання навіть “верхів” – ніхто не хоче воювати з Україною. І це відчуття зростає. Окрім вузької групи безумців, мобілізаційної групи Патрушева і Путіна. Уся політична еліта Росії не хоче великої війни проти України”, – зазначив Піонтковський.

Політолог додав, коли ймовірність широкомасштабної російсько-української війни була абстрактною – це одне. А коли американці щодня повідомляють про конкретне пересування військ, коли реальністю стає велика війна, в якій будуть гинути десятки тисяч російських та українських громадян – це пробиває навіть дуже товстошкірих і відданих Путіну людей.

“Хтось суто морально не сприймає цю війну, хтось боїться її, хтось боїться американських санкцій, які будуть наслідком цієї війни. Але серед російської еліти цілком очевидний цей глухий спротив всередині еліти та влади Росії. Верхівка пропонує Путіну таку угоду, адже йому треба щось для збереження обличчя: давайте визнаємо ОРДЛО, або навіть інкорпоруємо, поверніть у рідну гавань уже практично захоплені Білорусь та ОРДЛО, але в жодному разі не йдіть на Україну. Приблизно такий посил йде від еліти”, – зауважив Андрій Піонтковський.