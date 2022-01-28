Російські банки втратили приблизно $2,5 млрд на тлі можливого нового нападу на Україну
Втрати російських банків через загрозу нового нападу РФ в Україну оцінюються приблизно у 200 млрд рублів
Про це повідомляє НВ Бізнес.
Січневий обвал на фінансових ринках, який стався на тлі загрози вторгнення військ РФ в Україну, коштував банкам на території РФ приблизно 200 млрд руб ($2,58 млрд).
Збитки російських кредитних організацій пов'язані з переоцінкою облігацій.
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У центробанку РФ вважають, що насправді банки можуть і не зазнати втрат у 200 млрд руб, якщо ринки відновляться, а вартість облігацій у портфелях зросте
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