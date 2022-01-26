Внаслідок ескалації на кордоні з Україною російські мільярдери за місяць втратили $28 млрд, - Forbes

Про це повідомляє російська редакція журналу Forbes.



Зазначається, що статки скоротилися за цей час у 76 зі 104 мільярдерів з РФ. Водночас десятеро з них втратили більше, ніж $1 млрд.



Найбільші втрати поніс основний власник компаній "Новатек" (другий за обсягами видобутку виробник природного газу в Росії) та "Сибур" (найбільший нафтохімічний холдинг Росії) Леонід Міхельсон. Його статки скоротилися одразу на $2,1 млрд — до $25,5 млрд.



Далі іде член ради директорів "Новатек" та "Сибур" Геннадій Тимченко — його статки зменшилися на $1,9 млрд до $22,8 млрд.



До переліку тих, хто втратив більше одного мільярда доларів, також увійшли:

Сулейман Керімов, сенатор, чия сім'я контролює найбільшу у РФ компанію з видобутку золота "Полюс" (мінус $1,8 млрд);

Олексій Мордашов, власник "Северсталь" (мінус $1,7 млрд);

Денис Свердлов, засновник британського виробника електромобілів Arrival (мінус $1,6 млрд);

Андрій Мельниченко, власник "Сибірської вугільної енергетичної компанії" та "Єврохиму" (мінус $1,5 млрд);

Олег Тіньков, засновник банку TCS Group (мінус $1,43 млрд);

Віктор Рашніков, голова "Магнітогорського металургійного комбінату" (мінус $1,3 млрд);

Михайло Фрідман, співвласник інвестиційного бізнесу LetterOne та "Альфа Груп" (мінус $1,12 млрд);

Володимир Потанін, голова та власник "Норильського Нікелю" (мінус $1,1 млрд).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Як повідомляється, найбільше скоротився статок Дениса Свердлова, власника виробника електромобілів Arrival, акції яких за місяць впали на 46%. Але Forbes вказує, що це пов'язано із внутрішніми проблемами компанії, а не з геополітичною напругою.На другому місці за втратами у відносному вираженні опинився засновник "Яндекса" Аркадій Волож, чий статок скоротився на 26% (мінус 600 млн, до $1,7 млрд).На третьому місці йде Олег Тіньков, який втратив 21% свого статку.