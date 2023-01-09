Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Петро Черник.

"На початку цієї війни, вони повноцінно заходили у наш авіапростір усіма типами машин - найкращі літаки Су-34, Су-35 і закінчуючи гелікоптерами Ка-52 та Мі-28 і не змогли поміняти ситуацію. Наша ППО тоді бажала дуже сильно кращого. На що вони розраховують зараз - я зрозуміти не можу", - заявив він.

Черник додав, що рівень ППО суттєво зріс - ми "навчились брати складні важкі аеродинамічні цілі - такі як "Калібри" та Х-101".

"Літаки та гелікоптери є набагато зручнішою і простішою ціллю. Якщо вони відважаться перетворювати своїх пілотів у добриво, а літаки - у брухт, ласкаво просимо у пекло. Єдиний, справді небезпечний літак, - це МіГ31К, який може нести на борту ракету "Кинджал". Їх усього 40 одиниць, це зброя абсолютного захисту. Якщо вони дійдуть до точки усвідомлення, що програють абсолютно, можливий масовий залп саме такої зброї", - підсумував експерт.

8 січня міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних з Росією льотно-тактичних навчань з 16 січня по 1 лютого.