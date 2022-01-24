"Ефект метелика": телескоп показав злиття двох галактик
Телескоп Європейської південної обсерваторії Very Large Telescope (VLT) у Чилі зробив знімок двох галактик NGC4567 і NGC4568 у сузір’ї Діва
Про це йдеться на сайті обсерваторії.
NGC4567 і NGC4568 отримали назву галактик-метеликів через їхню крилоподібну структуру. Галактики починають зіштовхуватися і зливатися одна в одну.
"Зіткнення галактик - незвичайне явищем у Всесвіті. Ми можемо уявити їх жорстокими й катастрофічними, але насправді вони несподівано мирні, як вальс у виконанні зірок, газу й пилу, а "хореографом" виступає гравітація", - повідомляє обсерваторія.
Такі зіткнення і злиття також вважаються остаточною долею Чумацького Шляху. На думку вчених, він зазнає аналогічної взаємодії з нашою сусідньою галактикою Андромедою.
- Нагадаємо, Hubble зробив фото трьох галактик у сузір'ї Фенікс.
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