"Ефект метелика": телескоп показав злиття двох галактик

Про це йдеться на сайті обсерваторії.



NGC4567 і NGC4568 отримали назву галактик-метеликів через їхню крилоподібну структуру. Галактики починають зіштовхуватися і зливатися одна в одну.



"Зіткнення галактик - незвичайне явищем у Всесвіті. Ми можемо уявити їх жорстокими й катастрофічними, але насправді вони несподівано мирні, як вальс у виконанні зірок, газу й пилу, а "хореографом" виступає гравітація", - повідомляє обсерваторія.



Такі зіткнення і злиття також вважаються остаточною долею Чумацького Шляху. На думку вчених, він зазнає аналогічної взаємодії з нашою сусідньою галактикою Андромедою.





Нагадаємо, Hubble зробив фото трьох галактик у сузір'ї Фенікс.