Схожі на зореліт із фільму "Зоряний шлях": Hubble зробив фото трьох галактик у сузір'ї Фенікс
Телескоп Hubble зробив знімок групи з трьох галактик, яка отримала колективну назву NGC 7764A та знаходиться у сузір'ї Фенікс
Про це йдеться на сайті обсерваторії.
Відомо, що сама NGC 7764A розташована на відстані в 425 мільйонів світлових років від Землі. Окремо ці три галактики називаються NGC 7764A1, NGC 7764A2 і NGC 7764A3 відповідно.
Зазначається, що дві галактики у верхньому правому куті зображення взаємодіють одна з одною. Насправді ці взаємодії між галактиками відбуваються протягом дуже довгих періодів часу, і галактики рідко стикаються одна з одною.
За збігом обставин колективна взаємодія між цими галактиками призвела до того, що обидві галактики у верхньому правому куті утворили форму, яка з точки зору нашої Сонячної системи нагадує зореліт USS Enterprise із фільму "Зоряний шлях".
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