Ефективність COVID-вакцини від Pfizer через півроку після вакцинації знижується на 12%, - дослідження
Ефективність вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer/ BioNTech знизилася з 96% до 84% за півроку після щеплення другою дозою препарату
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дослідження, опублікованому у The Hill.
Згідно з результатами, вакцина максимально ефективна (96,2%) за два місяці після завершення вакцинації.
У дослідженні взяли участь понад 44 тис. людей. З них - захворіла 81 людина.
Читайте також: Данія даватиме третю дозу вакцини від Pfizer чи Moderna тим, хто мав щеплення від різних виробників
Вакцина на 97% унеможливлює важкий перебіг хвороби.
Спостереження за учасниками дослідження триватиме щонайменше два роки
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.82
Купівля 26.82Продаж 27.05
-
EUR
Купівля 31.68Продаж 32.04
- Актуальне
- Важливе