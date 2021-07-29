Ефективність COVID-вакцини від Pfizer через півроку після вакцинації знижується на 12%, - дослідження

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дослідження, опублікованому у The Hill.

Згідно з результатами, вакцина максимально ефективна (96,2%) за два місяці після завершення вакцинації.

У дослідженні взяли участь понад 44 тис. людей. З них - захворіла 81 людина.



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Вакцина на 97% унеможливлює важкий перебіг хвороби.

Спостереження за учасниками дослідження триватиме щонайменше два роки