Данія даватиме третю дозу вакцини від Pfizer чи Moderna тим, хто мав щеплення від різних виробників

Про це пише DR.



Зазначається, що Національна рада охорони здоровʼя Данії вирішила пропонувати ще одну дозу матричної РНК-вакцини (Pfizer або Moderna) людям, які отримали першу дозу препаратом AstraZeneca і другу інʼєкцію мРНК-вакциною.

В МОЗ країни нагадали, що у березні Данія призупинила використання вакцини AstraZeneca через ускладнення у вигляді тромбозу після її введення.



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На той час приблизно 150 тис. громадян встигли зробити щеплення - переважно це працівники галузі охорони здоровʼя, соціальної сфери та літні люди.

Проте нині деякі країни дозволяють перетнути кордон лише людям, в яких було два щеплення однією вакциною.

Наразі у Міністерстві охорони здоров’я Данії не визначили, як буде організований та реалізований цей процес, водночас зазначається, що щеплювати третьою вакциною будуть після завершення програми вакцинації населення.