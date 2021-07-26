Данія даватиме третю дозу вакцини від Pfizer чи Moderna тим, хто мав щеплення від різних виробників
Данцям пропонуватимуть третю дозу м-РНК вакцини виробництва Pfizer чи Moderna, якщо вони отримали щеплення AstraZeneca
Про це пише DR.
Зазначається, що Національна рада охорони здоровʼя Данії вирішила пропонувати ще одну дозу матричної РНК-вакцини (Pfizer або Moderna) людям, які отримали першу дозу препаратом AstraZeneca і другу інʼєкцію мРНК-вакциною.
В МОЗ країни нагадали, що у березні Данія призупинила використання вакцини AstraZeneca через ускладнення у вигляді тромбозу після її введення.
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На той час приблизно 150 тис. громадян встигли зробити щеплення - переважно це працівники галузі охорони здоровʼя, соціальної сфери та літні люди.
Проте нині деякі країни дозволяють перетнути кордон лише людям, в яких було два щеплення однією вакциною.
Наразі у Міністерстві охорони здоров’я Данії не визначили, як буде організований та реалізований цей процес, водночас зазначається, що щеплювати третьою вакциною будуть після завершення програми вакцинації населення.
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