Данія та Румунія виділить Україні 600 тис. доз від COVID-19, - Єврокомісія

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Комісія підтримала передачу понад 3 млн вакцин проти COVID-19 із країнами за межами ЄС", - йдеться у повідомленні.

Україні мають направлено 500 тис. доз із Данії та 100 тис. 800 доз - із Румунії.

Серед інших країн: Албанія, Бутан, Боснія і Герцеговина, Косово, Північна Македонія, Тайвань і Туніс.