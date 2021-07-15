Данія та Румунія виділить Україні 600 тис. доз від COVID-19, - Єврокомісія
Єврокомісія виділяє вакцини проти коронавірусу третім країнам
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Комісія підтримала передачу понад 3 млн вакцин проти COVID-19 із країнами за межами ЄС", - йдеться у повідомленні.
Україні мають направлено 500 тис. доз із Данії та 100 тис. 800 доз - із Румунії.
Серед інших країн: Албанія, Бутан, Боснія і Герцеговина, Косово, Північна Македонія, Тайвань і Туніс.
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