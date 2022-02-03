Єгипет переміг Камерун по пенальті та став другим фіналістом Кубка африканських націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Основний час матчу завершився з рахунком 0:0. Переможця довелось вирішувати в серії пенальті, де сильнішими виявилась збірна Єгипту, яка реалізувала 3 з 3 пенальті, а камерунці забили лише 1 раз.



У фіналі Єгипет зустрінеться зі збірною Сенегалу, яка перемогла в іншому півфіналі команду Буркіна-Фасо.



Фінальна зустріч КАН-2021 відбудеться 6 лютого, початок о 21:00 за київським часом.



Кубок африканський націй-2021



1/2 фіналу



3 лютого



Камерун - Єгипет 0:0 (1:3 по пенальті)

12 січня організатори Кубка Африки припустилися ганебної помилки під час виконання гімнів перед матчем Мавританія - Гамбія.

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