Єгипет переміг Камерун по пенальті та став другим фіналістом Кубка африканських націй
У півфіналі Кубка африканських націй збірна Єгипту перемогла Камерун у серії пенальті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Основний час матчу завершився з рахунком 0:0. Переможця довелось вирішувати в серії пенальті, де сильнішими виявилась збірна Єгипту, яка реалізувала 3 з 3 пенальті, а камерунці забили лише 1 раз.
У фіналі Єгипет зустрінеться зі збірною Сенегалу, яка перемогла в іншому півфіналі команду Буркіна-Фасо.
Фінальна зустріч КАН-2021 відбудеться 6 лютого, початок о 21:00 за київським часом.
Кубок африканський націй-2021
1/2 фіналу
3 лютого
Камерун - Єгипет 0:0 (1:3 по пенальті)
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