Держпродспоживслужба проґавила цей момент: еколог Листопад про нашестя сарани

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Мережі захисту національних інтересів АНТС, еколог Олег Листопад.

"Якщо щось розглядати крупним планом, воно може здаватися жахливим. Насправді нічого катастрофічного не відбувається. Сарана постійно присутня в наших екосистемах, але в незначній кількості. Серед інших схожих на неї комах пересічний громадянин зазвичай не здатен її розпізнати.

Щоб розуміти ці відмінності, необхідно, щоб у країні була достатня кількість ентомологів та інших науковців, які мали б можливість працювати. Для цього потрібне належне фінансування науки, чого, на превеликий жаль, наразі не відбувається", - наголосив Листопад.

За словами експерта Мережі захисту національних інтересів АНТС, в Україні має ефективно працювати Держпродспоживслужба.

"Відверто кажучи, вони проґавили цей момент. За моїми інсайдерськими даними, їхній штатний ентомолог на той час перебував у відпустці за власний рахунок. Дійсно, вони посилаються на те, що в цьому винна Росія, але ніхто нічого не скидав - ні з літаків, ні з дронів.

Нашестя справді почалося в районі, який не контролюється Україною, що певною мірою ускладнило виявлення різкого зростання чисельності сарани. Якщо проблему вчасно виявити, проти сарани борються спеціальними грибковими препаратами, спрямованими саме на неї - тоді її чисельність знижується. Зараз застосовують хімікати широкої дії, тому пасічникам у тих районах рекомендується бути дуже уважними, щоб не втратити свої пасіки", - додав Листопад.