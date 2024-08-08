Атомна генерація України наразі забезпечує до 60% споживання електроенергії, - Галущенко
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що атомна генерація наразі забезпечує до 60% споживання електроенергії
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
"Всі розуміють, що атомна енергетика потрібна. Всі розуміють, що завдяки атомній енергетиці сьогодні десятий день вся країна живе без обмежень електропостачання", - заявив Галущенко.
Зазначається, що Міненерго сподіваються, що парламент уже найближчим часом розгляне урядовий проєкт закону про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які дадуть в енергосистему додатково 2,2 ГВт потужності.
- 17 липня на Рівненській АЕС достроково завершили планово-попереджувальний ремонт енергоблока, завдяки якому виробництво електрики зросте.
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