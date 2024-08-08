Атомна генерація України наразі забезпечує до 60% споживання електроенергії, - Галущенко

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Всі розуміють, що атомна енергетика потрібна. Всі розуміють, що завдяки атомній енергетиці сьогодні десятий день вся країна живе без обмежень електропостачання", - заявив Галущенко.

Зазначається, що Міненерго сподіваються, що парламент уже найближчим часом розгляне урядовий проєкт закону про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які дадуть в енергосистему додатково 2,2 ГВт потужності.