Bitcoin уперше з 2021 року подорожчав до $50 тис
Уперше за більш ніж два роки вартість Bitcoin сягнула рівня $50 тис. на тлі очікувань зниження процентних ставок наприкінці цього року та попиту на ETF
Про це пише Reuters.
Цього року Bitcoin зріс на 16,3%, а в понеділок його вартість досягла найвищого рівня з 27 грудня 2021 року.
За даними Coindesk, Bitcoin перетнув позначку в $50 тис. о 17:31 за Києвом. Наразі, за даними Coindesk, біткоїн торгується на рівні 49,9 тис дол.
"50 000 доларів - важлива віха для біткоїна після того, як запуск спотових ETF минулого місяця не тільки не зміг викликати рух вище цього ключового психологічного рівня, але й призвів до 20% розпродажу", - сказав співзасновник платформи криптовалютного кредитування Nexo Антоні Тренчев.
Акції криптовалютних бірж також зросли в понеділок: криптовалютна біржа Coinbase зросла на 4,9%, а криптовалютні майнери Riot Platforms і Marathon Digital зросли на 10,8% і 11,9% відповідно.
З початку минулого року біткоїн утричі виріс в ціні, відновившись після падіння на 64% у 2022 році, пише Bloomberg.
- Ввечері 9 лютого ціна біткоїна уперше з березня 2022 року перевищила позначку 48 тисяч доларів.
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