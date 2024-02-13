Bitcoin уперше з 2021 року подорожчав до $50 тис

Про це пише Reuters.

Цього року Bitcoin зріс на 16,3%, а в понеділок його вартість досягла найвищого рівня з 27 грудня 2021 року.

За даними Coindesk, Bitcoin перетнув позначку в $50 тис. о 17:31 за Києвом. Наразі, за даними Coindesk, біткоїн торгується на рівні 49,9 тис дол.

"50 000 доларів - важлива віха для біткоїна після того, як запуск спотових ETF минулого місяця не тільки не зміг викликати рух вище цього ключового психологічного рівня, але й призвів до 20% розпродажу", - сказав співзасновник платформи криптовалютного кредитування Nexo Антоні Тренчев.

Акції криптовалютних бірж також зросли в понеділок: криптовалютна біржа Coinbase зросла на 4,9%, а криптовалютні майнери Riot Platforms і Marathon Digital зросли на 10,8% і 11,9% відповідно.

З початку минулого року біткоїн утричі виріс в ціні, відновившись після падіння на 64% у 2022 році, пише Bloomberg.