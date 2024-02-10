Вартість біткоїна сягнула $48 тисяч вперше за останні два роки

Про це свідчать дані CoinMarketCap за 9 лютого.

Наразі вартість флагманської криптовалюти коливається в межах 47, 2 тисяч доларів. Днем раніше біткоїн піднявся до 48 207,78 тисячі доларів вперше з березня 2022 року.

Обсяги торгів біткоїном та настрої були пригнічені протягом останніх двох тижнів, оскільки інвестори були стурбовані значним відтоком коштів з біржового біткойн-фонду Grayscale Bitcoin ETF та глибшим падінням ціни напередодні очікуваного стрибка вгору цього року, передає CNBC.

Попри це, біткоїн завершив тиждень зростанням на 10,76%, що стало найкращим показником з 8 грудня. Ефір виріс на 8,46%, що зробило цей тиждень найкращим з 12 січня.

Позитивні настрої, схоже, повертаються, оскільки відтік GBTC сповільнився. Крім того, імпульс від S&P 500, який у четвер вперше в історії ненадовго торкнувся позначки 5 тисяч, може перекинутися на криптовалюти.

"Нещодавнє зростання ціни біткоїна можна пояснити нещодавнім притоком коштів у спотові ETF, перспективою зниження ціни вдвічі, яке не за горами, що, як правило, викликає оптимізм в інвесторів, оскільки після цього ціни часто зростають, а також загальним ринковим імпульсом", - зазначила Сильвія Яблонскі, генеральний директор і головний інвестиційний директор Defiance ETFs.